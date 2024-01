Addio a Francesco Canella, Fondatore dei Supermercati Alì

PADOVA - È scomparso Francesco Canella, il fondatore della catena di supermercati Alì, all'età di 92 anni. Il decesso è avvenuto ieri sera, martedì 30 gennaio, dopo pochi giorni di ricovero presso l'ospedale di Padova. Canella aveva compiuto 92 anni lo scorso 28 dicembre e lascia la moglie Rossella e i figli Marco e Gianni.

Con un fatturato di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro nell'anno appena trascorso, il gruppo Alì conta attualmente 117 punti vendita distribuiti tra Veneto ed Emilia Romagna, dando lavoro a oltre 4.700 collaboratori.

La carriera di Canella ebbe inizio nel 1958, quando acquisì la cooperativa O.N.A.R.M.O., dando il via alla sua esperienza imprenditoriale. Nel 1971, con l'apertura del primo supermercato Alì, introdusse in Italia il banco gastronomia servito, anticipando il primo centro commerciale Alìper nel 1991. Nel corso degli anni, l'azienda ha raggiunto i cento punti vendita nel 2012.

Nel 2019, Canella ricevette una laurea ad honorem in "Italian Food and Wine" dall'Università degli Studi di Padova, mentre l'azienda celebrò i suoi primi cinquant'anni.

IL CORDOGLIO DELLA REGIONE

“Con Francesco Canella il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo, perde un uomo geniale, buono, sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficienza, al sostegno del suo Veneto nelle situazioni di crisi, come nel 2018, quando lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario, o quando fece importanti donazioni donò all’ospedale di Padova in periodo Covid”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“Canella – ricorda Zaia – aprì il suo primo punto vendita nel 1971 a Padova. A riprova del suo grande talento imprenditoriale, oggi la rete di supermercati Alì ha raggiunto la bellezza di 117 punti vendita, in Veneto e anche in Emilia Romagna. E la stessa Padova, giustamente, lo omaggiò con il conferimento della laurea honoris causa in Food&Wine da parte dell’Università patavina. Una vita spesa per la sua impresa, la sua famiglia, ma anche per la collettività veneta, della quale si sentiva, ed era, orgoglioso componente. Alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato rivolgo le mie più profonde condoglianze”.