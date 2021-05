Addio a Francesco Buzzavo noto commercialista di Treviso

TREVISO - Lutto in città per la scomparsa di Francesco Buzzavo, noto commercialista di Treviso. E’ mancato ieri all’età di 80 anni.



Dopo la laurea in Economia all’università Cà Foscari aveva intrapreso la professione di commercialista e revisore contabile. Aveva aperto lo studio in via Santa Margherita per poi spostarsi in viale Luzzatti, seguito oggi dal figlio.



Buzzavo nel 2019 è stato insignito del riconoscimento dall’Ordine per i 50 anni di carriera. È stato anche presidente di Rotary Treviso Nord e socio della Società Iconografica Trevigiana, associazione culturale che ha lo scopo di tutelare e divulgare le conoscenze del patrimonio iconografico trevigiano.



Francesco Buzzavo lascia la moglie Danila, i figli Marco con Laura e Francesca con Pietro, i nipoti Matteo, Francesco, Caterina e Vittoria, il fratello Giorgio, le cognate, i nipoti, uniti ai parenti ed agli amici tutti. I funerali saranno celebrati lunedì 24 alle ore 15, nella basilica di Santa Maria Maggiore.