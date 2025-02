Addio a Elena Pittoni: aveva 40 anni

AZZANO DECIMO (PORDENONE) – Si è spenta a 40 anni Elena Pittoni, una donna solare e generosa, amata da chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Dopo un periodo vissuto a Oderzo, era tornata nel suo paese, dove lavorava come estetista. I funerali saranno celebrati lunedì 24 febbraio alle 15:30 nella chiesa di Azzano Decimo, preceduti dal rosario domenica 23 alle 20.



In sua memoria, la famiglia invita a sostenere la onlus “Still I Rise” di Nicolò Govoni. Come ultimo atto di generosità, la famiglia ha scelto di donare le sue cornee, affinché la sua luce possa continuare a vivere in altri. Elena lascia la mamma, la sorella e tante amiche, che la ricordano per la sua capacità di far sentire bene chiunque le fosse accanto.