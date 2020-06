Addio all'imprenditore Adriano Lot, aveva fondato la Diemmebi

SAN FIOR – Papà, marito, imprenditore e promotore della rinascita del settore giovanile del Calcio San Fior: si è spento venerdì a 54 anni Adriano Lot, sanfiorese, co-titolare della Diemmebi che ha sede nella zona industriale di Vittorio Veneto.

Da un paio di mesi si trovava ricoverato in ospedale per affrontare delle cure che stavano dando buoni risultati. All’improvviso, intorno a mezzogiorno di venerdì, un malore lo ha stroncato. Il suo cuore non ha retto, lasciando nello sconforto più assoluto la moglie Marisilva (titolare del negozio Casabella sempre a San Fior), le figlie Costanza e Veronica, i genitori Luigia ed Angelo, il fratello Giuliano, la sorella Valeria e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare il 54enne.

La notizia della morte dell’imprenditore si è subito diffusa nella sua San Fior, dove era molto conosciuto anche per il suo impegno nel settore calcistico. «Ho un caro ricordo di Adriano, persona mite, impegnata, responsabile – testimonia il sindaco di San Fior Giuseppe Maset -. Aveva una grande sensibilità sociale: ricordo il suo interesse, insieme a quello di altre persone, per rimettere in moto il settore giovanile del calcio che a San Fior, per svariati motivi, era stato chiuso». Proprio dieci anni fa Lot era stato designato presidente del neo nato Calcio San Fior.

Nel 1983 Lot, insieme ad un socio, aveva fondato l’azienda Diemmebi di via dell’Industria specializzata in arredamento per spazi pubblici, uffici e contract. Il 54enne faceva parte del consiglio generale di Assindustria Venetocentro e del consiglio generale di Federmeccanica.

«E’ un dolore forte la perdita, così prematura, di Adriano Lot, un imprenditore capace, un uomo generoso, dal grande cuore, che abbiamo conosciuto e apprezzato anche in Associazione, dove era consigliere e attivo nel Gruppo Metalmeccanico - le parole di Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Venetocentro -. Porgiamo, con grande commozione, le condoglianze più sentite a nome di tutta Assindustria Venetocentro alla sua famiglia, con la moglie Mari Silva e le figlie Costanza e Veronica, e all’azienda, la Diemmebi che con i soci Alberto Falsetti e Giacomo Pavan aveva fatto crescere e affermare in tutto il mondo. Adriano ha dato molto agli altri, una persona di cuore partendo da valori solidi, cultura del lavoro, volontà di migliorare e innovare. Una persona ancora giovane e che era (dispiace doverne parlare al passato) un riferimento per i colleghi e amici, con il suo esempio concreto. Dobbiamo raccogliere il suo testimone e passarlo poi ai più giovani, nel dispiacere della sua mancanza e di quanto ancora avrebbe potuto dare, ai suoi cari, all’azienda e alla nostra comunità».

Il funerale si terrà nella chiesa arcipretale di San Fior di Sopra martedì 30 giugno alle 16, mentre lunedì 29 giugno alle 20 in oratorio verrà recitato il rosario.