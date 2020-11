Addio all'avvocato Varso Stefani, stroncato da una malattia a 57 anni

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - La città di Montebelluna piange l’avvocato Andrea Varso Stefani, stroncato da una lunga malattia all’età di 57 anni. La notizia della scomparsa arrivata ieri si è diffusa presto anche a Sernaglia, dove abitava con la sua famiglia, mentre aveva lo studio legale in via Palladio a Montebelluna, assieme ad altri colleghi.



Figlio d'arte, aveva coltivato con dedizione e grande professionalità il lavoro ereditato dal padre Luigi. "Un collega stimato, corretto e preparatissimo", lo ricordano i colleghi del Foro trevigiano. Andrea Varso Stefani era ufficiale di Cavalleria, membro della Calotta di Piemonte Reale. Lascia la moglie Valeria, i figli Vittoria e Pietro, i fratelli, i nipoti, oltre ai collaboratori dello studio e le tante persone che lo hanno stimato e apprezzato.



I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sernaglia della Battaglia. La famiglia chiede non fiori ma eventuali offerte per il centro oncologico di Aviano.