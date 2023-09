Addio all'attore David McCallum, il medico legale di 'Ncis'

NEW YORK - Nel mondo dell'intrattenimento, ci sono attori che lasciano un'impronta indelebile grazie al loro talento e alla loro versatilità. David McCallum, noto attore scozzese, è sicuramente uno di questi. Il 25 settembre 2023, il mondo ha detto addio a questo leggendario interprete, che ci ha regalato una carriera ricca di ruoli memorabili e un'impressionante varietà di performance. Nato a Glasgow, Scozia, il 19 settembre 1933, David McCallum proveniva da una famiglia di musicisti. Sua madre, Dorothy, era una violoncellista, mentre suo padre era un violinista e direttore d'orchestra. Questo contesto artistico ha probabilmente contribuito alla sua straordinaria abilità nell'interpretazione.



La sua carriera è iniziata con una formazione teatrale presso la Royal Academy of Dramatic Art di Londra, dove ha avuto il privilegio di condividere l'aula con altri talenti emergenti, tra cui Joan Collins. Da lì, è passato a una carriera televisiva e cinematografica che si è sviluppata per oltre sei decenni. Uno dei ruoli più iconici di McCallum è stato quello di Illya Kuryakin nell'acclamata serie televisiva degli anni '60 "Organizzazione U.N.C.L.E.". Nel corso di quattro stagioni, ha incarnato questo enigmatico agente segreto americano di origini russe, guadagnandosi il cuore dei telespettatori e ricevendo persino nomination agli Emmy per la sua interpretazione della spia intellettuale e introversa.



Ma la sua versatilità è emersa in molte altre occasioni. Nel film "La grande fuga" del 1963, ha interpretato Eric Ashley-Pitt, l'ufficiale di marina soprannominato "Dispersal" per la sua astuzia nel trovare una via d'uscita dal tunnel di fuga dei prigionieri di guerra. Questo film, con Steve McQueen nel ruolo principale, è ancora oggi considerato un classico. La sua carriera televisiva è stata altrettanto impressionante. McCallum ha interpretato il dottor Daniel Westin nell'affascinante serie "L'uomo invisibile" tra il 1975 e il 1976, dimostrando la sua abilità nell'interpretare personaggi complessi e affascinanti.



Tuttavia, molti lo conosceranno meglio per il suo ruolo più recente come il medico legale Donald 'Ducky' Mallard nelle serie TV "NCIS: New Orleans" e "NCIS - Unità anticrimine". Ha recitato in oltre 450 episodi di "NCIS" dal 2003, coprendo tutte e 20 le stagioni di questa amata serie. La sua interpretazione dell'eccentrico medico Ducky Mallard, con il suo papillon distintivo e una laurea in psicologia conseguita presso l'Università di Edimburgo, ha catturato il pubblico di tutte le età. Nel corso della sua carriera, McCallum ha anche lavorato al fianco di Joanna Lumley in "Zeffiro e Acciaio", una serie di fantascienza britannica che ha anticipato il successo di "X-Files". Ha interpretato un prigioniero di guerra britannico in "Colditz" e ha lasciato il segno in numerosi altri ruoli sul piccolo e grande schermo.



La sua vita personale è stata altrettanto interessante. McCallum è stato sposato con l'attrice britannica Jill Ireland dal maggio 1957 fino a quando lei lo ha lasciato per l'attore Charles Bronson un decennio dopo. In seguito, si è sposato con la modella Katherine Carpenter nel 1967, con cui ha condiviso 56 anni di matrimonio. David McCallum ci ha lasciato all'età di 90 anni per cause naturali, presso il Presbyterian Hospital di New York. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla sua famiglia, che era al suo capezzale al momento del decesso.