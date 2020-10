Addio alla maestra Rosina, aveva 102 anni

MOTTA DI LIVENZA - Rosina Argento ma per tutti “Rosetta” storica maestra di Motta di Livenza è morta ieri in casa di riposo “Tomitano”, aveva 102 anni. Nativa di Mantova, perse la madre in giovanissima età e conseguì il diploma di maestra a Palermo.



Appena 19enne, nel 1938, lavorò a Tripoli in Africa ai tempi dell’invasione in un’azienda italiana di Stato. Al ritorno in patria fu trasferita a insegnare in Alto Adige e in Trentino dove conobbe il marito Bruno Vesentini all’epoca segretario comunale. Quindi il trasferimento nella Marca dove insegnò ad Asolo, Villorba e dal 1966 a Motta.



Insegnò anche in caserma agli ultimi militari analfabeti rimasti. Famiglia molto conosciuta nel territorio mottense, le due figlie sono entrambi insegnanti e il figlio Alfonso è un noto architetto con l’hobby della scrittura e docente. “Rosetta” era laica e apprezzava all’epoca sacerdoti voci critiche in quegli anni come Don Milani, Don Franzoni e Don Balducci. Rosina Argento lascia i figli Alfonso, Letizia e Cristina.



Il funerale si svolgerà domani, martedì 6 ottobre, alle 10 nella chiesa di San Giovanni di Motta.