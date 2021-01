Addio alla giornalista Magno: "Esempio di comportamento e professionallità"

TREVISO - E’ stata la prima donna veneta, giornalista, iscritta all’albo professionisti dell’ordine dei giornalisti del Veneto. Ha fatto da apripista in un ambiente di soli uomini. Si è spenta ieri, nella casa di riposo di Casier, all’età di 90 anni Vittoria Magno.



Nata nel 1930 a Diano Marina in provincia di Imperia, Vittoria Magno era arrivata nella Marca con la famiglia. Dopo l’università a Padova, frequenta la scuola di giornalismo a Urbino e nel 1960 viene assunta dal Gazzettino. Nella sua lunga e importante carriera dimostrò grandi capacità professionali oltre che nella cronaca, anche nell’arte e nella cultura trevigiana di cui era esperta.



Nel 1995 è stata insignita del premo Riflettore Donna del Comune di Treviso, Targa d’Oro del Centro Nazionale Psicografico di Maser. Si è aggiudicata inoltre il Premio alla carriera 2012 dell’ordine dei giornalisti del Veneto ed il Premio San Liberio. “Vittoria Magno era anche conosciuta per le sue recensioni ​attraverso le quali ha contribuito con entusiasmo a promuovere l’ arte trevigiana ed i suoi artisti sia noti che meno noti”, ricorda il sindaco di Treviso Mario Conte. “Alla famiglia vanno le condoglianze dell’amministrazione e di tutta la comunità trevigiana”.



“E’ stata veramente maestra di comportamento, anche come volontaria ospedaliera al Ca' Foncello di Treviso”, la ricordano ex colleghi e amici.



“L’esempio di Vittoria Magno è destinato ad essere ricordato come un modello - sottolinea il presidente della regione Luca Zaia nel messaggio di condoglianze alla famiglia - E’ stata una vera pioniera”.