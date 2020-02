Addio al certificato medico per rientrare a scuola dopo lunghe assenze

VENEZIA - La Regione Veneto dice addio al certificato medico: dopo 5 giorni di assenza da scuola degli alunni non serve più presentare il certificato per rientrare in classe. La nuova normativa, sulla base dell’articolo 20 della legge numero 1 del 24 gennaio 2020 in cui si legge che “il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1967, n. 1518” viene soppresso, dopo essere stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione, è in vigore da una settimana.



Gli studenti dalle scuole dell'infanza alle superiori, dunque, non dovranno più presentare il certificato del medico per rientrare a scuola, ma basterà la firma dei genitori. Una scelta che da un lato punta a sgravare di incombenze pediatri e medici di famiglia e che dall'altro segue l'indicazione degli esperti secondo la quale “il principale periodo di contagio delle più comuni malattie infettive è quello dell'incubazione, raramente quello della convalescenza”.



Il Veneto è la nona regione italiana a togliere l'obbligo. Anche la Fism, federazione italiana scuole materne, ha già diramato una circolare a tutte le scuole associate. Di fatto quindi già da subito, dall'asilo nido fino alle superiori, non è più necessario portare il certificato del medico a scuola.