Addio al celibato vestito da Gesù: croce sequestrata e multa da 200 euro

JESOLO - In piazza Marina a Jesolo, nel weekend la polizia locale ha fermato un gruppo di giovani che disturbavano durante un addio al celibato iniziato in un locale della zona. Il futuro sposo era vestito da Gesù Cristo con tanto di croce, poi sequestrata. Per il gruppo blasfemo, 200 euro di sanzione e un primo avvertimento ai futuri aspiranti sposi e spose che vengono a Jesolo per queste feste vietate.

La polizia locale ha lavorato molto sul fronte della sicurezza stradale, con posti di controlli in corrispondenza delle principali vie di uscita dal lido di Jesolo. Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, cui si aggiunge un automobilista del Trevigiano che aveva un tasso alcolemico di 1,5 grammi/litro, fermato mentre guidava a velocità sostenuta in via Aquileia verso le 22.30 di sabato.

Sono state in tutto sei le sanzioni per violazioni dell'articolo 26 bis del regolamento di polizia urbana sul divieto di detenzione e consumo di alcol in luoghi pubblici. Infine, è stato sanzionato un bar del lido per la somministrazione alcolici a tre minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni.