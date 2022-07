Addio ad Arnold Skolnick, creò il mitico poster di Woodstock

MONDO - L'artista e designer statunitense Arnold Skolnick, noto soprattutto per aver disegnato il poster iconico per la Woodstock Music & Art Fair, è morto all'età di 85 anni ad Easthampton, città della contea di Hampshire nello stato del Massachusetts. Arnold Skolnick ha lavorato a lungo nella pubblicità prima di diventare designer grafico nel mondo dell'editoria. Ma ad attirare l'attenzione su di lui è stato il suo poster creato per il leggendario festival rock di Woodstock, che si svolse a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969.

Disegnò un uccello dal tratto semplice appollaiato su una chitarra con la frase "3 giorni di pace e musica". Skolnick ebbe la possibilità di disegnare il poster di Woodstock dopo che gli organizzatori dell'evento avevano rifiutato il precedente tentativo di un altro artista che aveva abbozzato il manifesto con una donna nuda e un design psichedelico. Alexander Skolnick, figlio del designer, ha raccontato che il padre era un purista della linea grafica che odiava l'arte psichedelica. "Per molto tempo non ha voluto essere conosciuto solo per il poster di Woodstock", ha detto Alexander. "Ma alla fine si è rassegnato". Skolnick ha confessato anni fa di non aver mai fatto soldi con il poster di Woodstock oltre a quelli incassati per la commissione originale.

di Paolo Martini