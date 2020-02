Addio ad Antonio Canal, colonna portante del Pd vittoriese

VITTORIO VENETO – Addio ad Antonio “Tony” Canal, ex consigliere comunale. Aveva militato prima nel Partito Comunista, poi nel Partito Democratico della Sinistra, quindi nell’attuale Partito Democratico. Aveva 84 anni e si è spento in ospedale dopo un breve ricovero. Il funerale si terrà lunedì 10 febbraio alle 14.30 nella Cattedrale di Ceneda. Lascia la moglie Maria e il figlio Sergio.

«Oggi è venuta a mancare nella squadra del Partito Democratico vittoriese una colonna portante, una vera e propria “roccia”, Antonio Canal, per tutti il nostro "Tony" – il messaggio di cordoglio diramato dalla segreteria del partito -. Una persona tenace, sempre propositiva e disponibile. In tutti i momenti di incontro e discussione, ai quali partecipava attivamente, il suo parere era sempre ascoltato da tutti con molta attenzione e rispetto. Al figlio Sergio e a tutta la sua famiglia vanno le più sincere e sentite condoglianze».

Canal per vent’anni, tra gli anni Settanta e Ottanta, era stato consigliere comunale a Vittorio Veneto ed anche di recente lo si poteva incontrare tra le fila del pubblico in occasione delle sedute consigliari, sempre attento nel seguire i dibattiti in aula. Nel 1984 aveva fatto parte della delegazione vittoriese ai funerali di Stato di Enrico Berlinguer. Dopo un periodo come emigrante in Svizzera negli anni Cinquanta, aveva quindi fatto ritorno nella sua Vittorio Veneto ed aveva lavorato alla Snia. Una volta in pensione, si era impegnato nel sindacato della Cgil.