Addio ad Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio

UDINE – Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, è morto a 53 anni a Milano. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha compiuto un gesto estremo lanciandosi nel vuoto dagli uffici di via Turati. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli esperti della scientifica per gli accertamenti del caso. Originario di Udine, Benedetti aveva costruito la sua carriera nel mondo della radio e della musica. Fin da giovanissimo aveva lavorato come dj, prima nelle discoteche e poi nelle principali emittenti nazionali. La svolta professionale arrivò nel 1994 con l’ingresso a Radio Italia Network, esperienza che lo consacrò come una figura di riferimento nel settore. Grande appassionato di Formula 1, calcio, videogiochi e cinema, era descritto dai colleghi come una persona solare e autentica. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere della zona per chiarire le circostanze della tragedia.

Per avere supporto psicologico sono attivi diversi numeri di telefono, come Progetto Inoltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (02 2327 2327).