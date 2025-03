Addio ad Alessia, città in lutto

SAN DONÀ DI PIAVE – Si è celebrato questa mattina l'ultimo saluto ad Alessia Giacomel, scomparsa a 48 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Nota in città per la sua professionalità e il suo talento, era la titolare del salone "Generazione X" di via Monte Popera, un punto di riferimento per tanti clienti che la stimavano non solo come parrucchiera, ma anche per la sua capacità di mettere le persone a proprio agio.

Il saluto di commiato si è tenuto alle 10.30 presso la casa funeraria "Oltre" di via Barcis, dove amici e parenti hanno potuto portarle l'ultimo omaggio. La camera ardente era stata allestita già nella giornata di ieri, permettendo a quanti le hanno voluto bene di stringersi alla famiglia in un momento di grande dolore. Nel suo salone Alessia accoglieva ogni cliente con un sorriso e con la passione che metteva nel suo lavoro. Era apprezzata per la sua creatività e la capacità di valorizzare ogni persona, trasformando un semplice taglio di capelli in un gesto di attenzione e cura.

Anche nei momenti più difficili, ha affrontato la malattia con determinazione, continuando a lavorare finché le forze glielo hanno permesso. Il suo negozio non era solo un’attività commerciale, ma un luogo di incontro, dove clienti e amici si sentivano parte di una grande famiglia. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna forte, capace di affrontare le sfide con il sorriso e con una forza d’animo straordinaria. L'affetto dimostrato in questi giorni alla famiglia è la testimonianza di quanto fosse amata e stimata.