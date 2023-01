Addetto ai bagagli muore risucchiato dal motore dell’aereo mentre lavora

USA - Tragedia lo scorso 31 dicembre all’aeroporto di Montgomery, in Alabama, Stati Uniti. L’addetto che si stava occupando di caricare i bagagli sull’aereo è stato risucchiato dal motore del velivolo ed è morto. L’incidente si è verificato prima della partenza dell’aereo verso Dallas, in Texas. Immediati sono stati i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Venendo risucchiato dal motore, è morto sul colpo. Come riporta la stampa statunitense, è stata aperta un'indagine e si sta facendo chiarezza su come sia stato possibile un simile incidente, e su cosa sia andato storto circa il rispetto delle norme di sicurezza. L’aeroporto, in seguito alla tragedia, è stato chiuso per diverse ore.