Ad Halloween piegano cinque cartelli stradali creando problemi alla circolazione stradale

CASTELFRANCO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà, per danneggiamento aggravato in concorso, tre giovani del posto, tutti 18enni, conosciuti alla giustizia.



I fatti sono avvenuti la notte del 1 novembre scorso, quando in occasione della ricorrenza di Halloween, attorno a mezzanotte, i tre ragazzi, nel centro castellano, hanno completatamente piegato cinque cartelli della segnaletica stradale verticale,delle vie Col di Lana, Monte Grappa e Pietro Damini.



L'azione sconsiderata del gruppo ha peraltro creato non poche situazioni di pericolo e disagio alla viabilità, anche perché tra i segnali stradali danneggiati risultavano anche un divieto d'accesso, un attraversamento pedonale e la segnalazione di una rotatoria. che hanno costretto il comune a provvedere tempestivamente al loro ripristino.



I tre indagati sono stati comunque identificati dai militari dell'Arma, attraverso l'esame della video sorveglianza comunale e le dichiarazioni di persone che si sono trovate a passare mentre si stava consumando l'insensato danneggiamento.