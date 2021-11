Ad Asolo arrivano le reliquie di Sant'Antonio

ASOLO - La chiesa di Sant'Anna, ad Asolo, giovedì 11 accoglie la reliquia di Sant'Antonio, portata da una decina di pellegrini, che da domenica percorrerà a piedi il cammino d Sant'Antonio da Sacile a Padova e quanti vorranno aggregarso. Alle 15.30 circa, è previsto il passaggio lungo il sentiero n. 1 delle Due Rocche e chi vorra, potrà unirsi e accompagnarli nell'ultmo tratto, così come il mattino dopo, quando riprenderanno il Sentiero degli Ezzelini, alla volta di Castello di Godego.

Nell'occasione, ci sarà anche una piccola cerimonia di accoglienza in municipio, per poi riprendere la strada verso l'Oasi di Sant'Anna, dove la reliquia sarà esposta dalle 16.30 alle 18.30 e i pellegrini passeranno la notte. Il centro storico il traffico sarà chiuso dalle 15.30, così come sarà vietata la sosta, ad eccezione dell'accompagnamento di persone non deambulanti. Alle 18.30 si potrà partecipare ai Vespri e ad un momento di testimonianza.

Il Cammino a tappe che partirà da Sacile domenica 7, toccherà con tappe ed eventi, Sarmede, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Asolo appunto, Castello di Godego, Camposanpiero, Padova Arcella, per poi chiudersi alla Basilica del Santo a Padova. La tappa Asolana che parte da Volpago del Montello, è di 26,5 chilomentri. Il cammino celebra gli 800 anni della vocazione francescana di San'Antonio da Padova e fa parte di un progetto che si concluderà nel 2022: oltre 3 milioni di passi, in 97 tappe per un totale di 1990 chilomentri

.