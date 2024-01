Ad Asiago nevica, su Altopiano accumuli sopra i 1200-1300 metri

ASIAGO - L'altopiano di Asiago è ammantato da un coltre di neve. Come annunciato dalle previsioni meteo l'ondata di maltempo sta interessando dall'alba di oggi anche la montagna vicentina. Ad Asiago e nelle altre località attorno ai 1000 metri, la nevicata delle prime ore si è trasformata in tarda mattinata in acqua mista a neve.

La precipitazione nevosa è invece più intensa nei comprensori sopra i 1200-1300 metri, dove l'accumulo ha raggiunto i 5-10 centimetri: al momento nessun disagio per la circolazione verso le piste da sci. In tutto il comprensorio dei Sette Comuni sono pronti ad entrare in azione gli spazzaneve e i mezzi spargisale per anticipare la formazione di ghiaccio. Nevicate più abbondanti sono previste dalla serata di oggi e la prossima notte, oltre che nella giornata di domani.