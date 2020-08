Ad Arcade il vicesindaco Gazzabin contro ex sindaco Pavan

ARCADE – Corsa a due per la poltrona di primo cittadino nel comune di Arcade. L’attuale vicesindaco Fabio Gazzabin è il candidato della maggioranza uscente guidata da Nico Presti che essendo giunto al secondo mandato non può nuovamente presentarsi come aspirante sindaco. Ad appoggiare Gazzabin sarà la Lega e la civica Vivere Arcade.



La Civica per Arcade candida come sindaco Mario Pavan personalità di spicco della politica locale nonché della vita civile del paese visto che è già stato primo cittadino (con la DC). Ad affiancarlo con il ruolo di capolista l’ex sindaco per due mandati Paolo Boscarato. Una compagine quindi di veterani, vicina al centrosinistra ma al contempo sostenuta in maniera informale pure da Fratelli d'Italia.



CANDIDATO FABIO GAZZABIN



LEGA e VIVERE ARCADE



Domenico “Nico” PRESTI

Alessandra CENDRON

Silvia DE BIASI

Emilio CALLEGARI

Giuseppe BIGOLIN

Mauro ZUSSA

Dionisio SIVIERO

Valentina CECCONATO

Silvia MARTINI

Nazario ROSSETTO

Gianni DE BENETTI

Simone GRANZOTTO





CANDIDATO MARIO PAVAN



CIVICA PER ARCADE



Paolo BOSCARATO

Fabrizio SERNAGIOTTO

Giuliana BETTIOL

Tiziano FURLAN

Agnese POZZOBON

Luciano BETTIOL

Giulia BETTIOL

Ylenia DE ROSA

Letizia SALVADORI

Leonardo PAVAN

Elia LORENZETTO

Andrea PACCAGNAN