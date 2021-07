Acquista uno smartphone sul web e riceve un tavolinetto da caffè

THAILANDIA – Leggendo l’annuncio che vendeva uno smartphone ad un prezzaccio, il ragazzo thailandese che ha deciso di cogliere quest’opportunità deve davvero aver pensato di aver fatto un vero affare. Peccato che quando il pacco è arrivato a casa avesse delle dimensioni tali da lasciar presagire che le cose fossero andate i realtà in maniera ben diversa.



Già perché quello che dalla foto dell’annuncio sembrava uno smartphone Apple in realtà era un tavolinetto da caffè a forma di iPhone. Superfluo confermare che l’elemento d’arredo era particolarmente realistico, ad ogni modo è lo stesso protagonista della vicenda ad ammettere di aver letto in maniera superficiale l’annuncio.



Il teenager infatti, da prima deluso ha poi considerato l’accaduto particolarmente buffo, al punto da postare nel suo profilo social le foto dell’incauto acquisto. La vicenda ha appassionato la rete ed i meno che non si dica le immagini del tavolinetto/smartphone sono diventate virali destando stupore e ilarità ma anche facendo una buona pubblicità al produttore dell’innovativo mobiletto.



FOTO - immagini postate dall'acquirente