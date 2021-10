Acquista una Lamborghini Huracan e sfreccia a 236 km/h. Auto confiscata dopo due ore

DANIMARCA - Voleva testare la velocità dell’auto appena acquistata, ma è finito per perderla probabilmente per sempre. Un norvegese nei giorni scorsi ha comprato in Germania una Lamborghini Huracan da 270.000 euro e mentre sfrecciava a 236 km/h con la vettura nuova di zecca in Danimarca, è stato fermato per eccesso di velocità.

Il limite, in quel tratto di strada, era di 130 km/h e per la legge danese questa infrazione porta alla confisca del mezzo, che ora può essere messo all’asta. Non solo: l’uomo è stato anche multato di circa 1,500 euro per eccesso di velocità. Una bella botta, che si somma al fatto che dovrà tornare a casa senza il nuovo, costosissimo acquisto.

