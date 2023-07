Acquista una busta di broccoli e dentro ci trova un serpente vivo

Un'incredibile scoperta ha scosso Neville Linton, un uomo di 63 anni di Stourbridge, nel Regno Unito, quando ha aperto la busta dei broccoli e si è trovato faccia a faccia con un serpente. La povera verdura, dimenticata nel suo frigorifero per tre giorni, si è rivelata un inaspettato nascondiglio per l'animale. Neville, completamente terrorizzato dalla vista del serpente, ha subito chiamato i suoi parenti per cercare sostegno e poi ha rivolto una richiesta di risarcimento al negozio di alimentari coinvolto.



L'episodio avventuroso ha avuto inizio quando Neville ha acquistato i suoi generi alimentari, tra cui i famigerati broccoli incriminati, presso un supermercato. Dopo aver lasciato le verdure nel frigorifero per pochi giorni, è rimasto traumatizzato nel momento in cui ha scoperto il visitatore indesiderato: "È stato davvero spaventoso. Non mi piacciono i serpenti. Sono fortunato che non abbia lasciato i broccoli in cucina, altrimenti l'animale avrebbe potuto vagare per tutta la casa", ha raccontato Neville al Daily Star.



Quando ha sbattuto la busta dei broccoli sul bancone della cucina, Neville ha notato una piccola creatura nascosta vicino al gambo delle verdure. Capendo immediatamente che non poteva trattarsi di un innocuo bruco, ha chiamato sua sorella Ann-Marie Tenkanemin, di 57 anni, che ha confermato che si trattava di un serpente.



I due hanno deciso di riportare il rettile al negozio di alimentari in cui Neville aveva effettuato l'acquisto: "Inizialmente pensavo che Neville stesse scherzando, ma ho cambiato idea appena ho visto il serpente muoversi", ha spiegato ancora spaventato Ann-Marie.



Il negozio ha offerto un risarcimento per l'incidente, tuttavia Neville sta chiedendo un importo maggiore. Egli valuta come estremo il rischio che lui, suo figlio disabile e sua suocera, che vive in condizioni di fragilità, hanno dovuto affrontare: "Inoltre, considerate anche l'impatto emotivo che ho dovuto subire a causa della mia fobia dei serpenti", ha concluso Neville.



Successivamente, il serpente è stato portato allo zoo di Dudley, nelle vicinanze, dove è stato identificato come un serpente scala. Questa specie proviene dall'Europa sud-occidentale e, sebbene non sia velenosa, può causare qualche fastidio agli esseri umani.