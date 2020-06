Acquista animali protetti dai bracconieri, denunciato allevatore di Mareno di Piave

MARENO DI PIAVE - L’accusa è di aver acquistato alcuni uccelli, classificati come specie protette, da due bracconieri, padre e figlia.



Gli animali erano stati acciuffati in un'area protetta in provincia di Brindisi ed erano destinati alla sua fattoria didattica.



Nei guai un 73enne allevatore di Mareno di Piave, invischiato in un inchiesta condotta da un paio d’anni dai carabinieri del comando provinciale e del Gruppo forestale di Brindisi.



Ora il trevigiano dovrà rispondere di ricettazione e commercio illegale di specie protette.



Con lui altri tre indagati ora a piede libero residenti nelle province di Lecce, Arezzo e Brindisi.



Padre e figlia residenti nel brindisino avrebbero messo in piedi il traffico illecito di uccelli selvatici, catturati all'interno del parco naturale regionale Salina di Punta Contessa di Brindisi.



L’inchiesta partita dalla Puglia ha messo nei guai anche l’allevatore trevigiano.