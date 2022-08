Acquedotto, presto il risanamento del tratto tra Colle Umberto e San Fior

SAN FIOR - In arrivo il rinnovo di quasi 4 chilometri di condotte tra i Comuni di Colle Umberto e San Fior. Il progetto di Piave Servizi, che prevede un investimento di 3 milioni di euro, consentirà la riparazione mirata del tratto di acquedotto compreso tra località San Martino e la frazione di Castello Roganzuolo attraverso tecnologia Hose Lining, tecnica “no-dig” che riduce al minimo l’impatto ambientale e sociale dell’intervento. Il cantiere restituisce l’attenzione della società - affidataria “in house” della gestione del servizio idrico integrato del Consiglio di Bacino Veneto Orientale - al miglioramento della rete al servizio del territorio.

“Quest’opera risponde alla volontà di migliorare il servizio erogato ai cittadini, al tempo stesso ricercando una maggiore sostenibilità dei costi sul lungo periodo – spiega il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet - I lavori andranno a risolvere il consistente numero di rotture riscontrate in questo tratto di adduttrice, nel quale le frequenti manutenzioni e le difficoltà di operazione rendono sempre più precaria e vulnerabile l’infrastruttura”. L’opera consisterà nell’inserimento, nei 3.800 metri di condotte oggetto di riabilitazione, di tubolari in Pead rinforzati con struttura in Kevlar, flessibile e autoportante, garantito per almeno 50 anni di vita utile.

“Fondamentale in questa tipologia d’intervento, che limita gli scavi al minimo indispensabile, è garantire la continuità nell’erogazione idrica ai Comuni alimentati dalla condotta – dettaglia il direttore generale Carlo Pesce – Per riuscirci, poseremo una tubazione di bypass che ci consentirà di azzerare i disagi percepiti dai cittadini”. L’apertura del cantiere, progetto redatto interamente dall'ufficio Progettazione interno della società e dall'ingegnere Raffaele Marciano, è prevista indicativamente in autunno. “I lavori dureranno circa quattro mesi”, fa sapere Pesce, che aggiunge: “Nel progetto, inoltre, sono incluse le opere accessorie di completamento, come ad esempio il rifacimento dei nodi idraulici, e la messa a terra di accessori che andranno a migliorare la funzionalità dell’opera, quali organi di intercettazione, sfiati e scarichi”. OT