Acquedotto ko a Cortina: falla enorme, strade sott'acqua

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Un'enorme falla nella rete idrica di Cortina d’Ampezzo ha provocato una fuoriuscita d’acqua spettacolare nel primo pomeriggio di giovedì 13 marzo, nei pressi della stazione ferroviaria. La causa: un incidente durante i lavori di sistemazione del piazzale, con un danneggiamento accidentale alla condotta da parte della ditta incaricata.





Le immagini trasmesse da Telebelluno mostrano un impressionante getto d’acqua che si alza in cielo, visibile da grande distanza. Subito dopo il guasto, i tecnici della Sib – Servizi Integrati Bellunesi sono entrati in azione per ripristinare la rete.



Le zone più colpite dall’interruzione idrica includono l’area a sud fino all’hotel Miramonti, a ovest fino alla località di Alverà e a nord fino alla Piscina Comunale.