Acquedotto, 5 chilometri di nuove condotte tra Carbonera a Treviso

CARBONERA - Partirà entro l’estate il cantiere per la nuova rete di acquedotto nel territorio a confine fra Carbonera e Treviso. Le vie interessate dalla posa saranno via Brigata Marche, via Bibano, via Vittorio Veneto e via Primo Maggio.



Si parla della realizzazione di quasi 5 chilometri di condotte per un bacino d’utenza potenziale di oltre 5 mila utenti, in un’area, in particolare quella di Carbonera, praticamente priva di rete di distribuzione idropotabile.



La consegna ufficiale dei lavori all’impresa Brussi Costruzioni Srl avverrà a metà aprile e l’inizio stimato del cantiere è per giugno. L’opera riguarda la realizzazione di un’importante dorsale di distribuzione idropotabile che si articola fra gli abitati di Carbonera e Biban fino a raggiungere viale Brigata Marche e collegarsi alla rete distributrice esistente nel comune di Treviso, che in un primo tempo fungerà da principale fonte di approvvigionamento. In futuro, quando sarà attiva la condotta proveniente dal campo pozzi di Salettuol, in comune di Maserada sul Piave (attualmente in fase di progettazione), questa diventerà la fonte di alimentazione primaria, in aggiunta a quella dei pozzi di Treviso.



“Attualmente nell’area il prelievo dell’acqua avviene attraverso i pozzi privati – spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian – La gestione autonoma dell’approvvigionamento idrico espone gli utenti a rischi legati al fenomeno di carenza della falda, rischi che la presenza di una rete idropotabile alimentata da più fonti consente di superare”. Lungo il tracciato della rete di distribuzione verranno realizzati circa 250 allacciamenti per le utenze frontiste. Inoltre, vengono predisposti i nodi idraulici che consentiranno la futura estensione della rete idropotabile lungo la viabilità secondaria.



“L’opera che ci si accinge a realizzare entro breve è un importante risultato per il nostro comune – dice il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan – Finalmente gli utenti della zona avranno il loro allacciamento alla rete acquedottistica che costituisce un importante passo avanti per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico”. La durata dei lavori è prevista in un anno.



Il costo dell’intervento è di 2 milioni e 200 mila euro per il cantiere acquedotto e di altri 250 mila euro per la rete fognaria.