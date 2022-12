Acquario con 1.500 pesci esplode: acqua in strada e 2 feriti

Una potente esplosione è stata registrata nell'acquario Sea Life dell'hotel Hotel DomAquarée, in centro a Berlino. Lo riferisce la Dpa spiegando che ''è esploso un grande serbatoio dell'acquario'' e ''l'acqua si sta riversando in strada'', con la conseguente ''chiusura della circolazione''. Sul posto sono intervenuti un centinaio di vigili del fuoco, mentre non è al momento chiara la causa che ha provocato la deflagrazione.

Due persone sono rimaste ferite: sono state ricoverate in ospedale.



L'edificio DomAquarée ospita l'acquario Sea Life e il cosiddetto AquaDom, una vasca gigante contenente un milione di litri di acqua dove si trovano 1.500 specie di pesci tropicali e che rappresenta una popolare attrazione turistica. L'AquaDom è "il più grande acquario cilindrico indipendente del mondo", secondo il sito web di DomAquarée.



L'incidente è stato preceduto da un rumore fortissimo, intorno alle 5.45 di questa mattina, quindi il cedimento sotto la pressione dell'acqua di parti della facciata dell'edificio. La Karl-Liebknecht Straße, nel centro della città, è stata chiusa per l'enorme quantità di acqua che si è riversata in strada. Gli ospiti dell'albergo sono stati evacuati e si lavora anche a stabilire le cause di quanto accaduto



Il gigantesco serbatoio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, presenti in forze sul posto - si è distrutto molto rapidamente. "Se l'acquario è difettoso, scoppia improvvisamente", ha detto un portavoce dei pompieri. "Non si tratta di una piccola fessura da cui fuoriesce l'acqua, ma dell'intero acquario che esplode bruscamente"