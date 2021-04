Acqua nel "buco" scavato a Serravalle, la foto fa il giro dei social: "Nessun problema di allagamento"

VITTORIO VENETO - Acqua nel “buco” scavato a Serravalle. In questi giorni, la foto che immortala l’acqua dentro gli scavi del cantiere utilizzato per la realizzazione dei sotto-servizi ha fatto il giro dei gruppi Facebook vittoriesi e delle chat di Whatsapp.

“Non c’è nessun problema di allagamento – spiega l’assessore Bruno Fasan -. Il livello non salirà ulteriormente, in ogni caso sono pronte anche le pompe aspira acqua. Si tratta di acque bianche che provengono da un canale di scolo che porta acqua al Meschio. Quel canale è vecchio come Serravalle”.

“Non c’è nessun problema – puntualizza Fasan -. Stiamo facendo un’opera meritoria per Vittorio Veneto. La pioggia, inoltre, ci aiuta, perché sistema e livella gli scavi”.