Acqua alta a Venezia, torna a sollevarsi il Mose

VENEZIA - Con una previsione di acqua alta a 110 centimetri per le 12.30 di oggi, a Venezia torna a sollevarsi il sistema Mose per la prima volta nella stagione autunnale, la 15/a nel corso dell'anno. Altri sollevamenti sono stati effettuati nel periodo estivo, ma come test tecnici.

Saranno così evitati gli allagamenti che già nelle scorse settimane si erano verificati nelle zone più basse della città lagunare, con lo stesso livello di marea. Verranno posate anche la passerelle nei punti più critici (Rialto e San Marco in particolare), dato che dal 15 settembre è scattato il "Piano di Viabilità Pedonale" del Comune di Venezia.