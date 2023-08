Acqua alta d'agosto fa il bis a Venezia, ma sotto il metro

VENEZIA - Un'altra notte d'agosto con un'inconsueta acqua alta estiva a Venezia. Dopo la punta massima di un metro sopra il medio mare, l'altra notte, ieri intorno alla mezzanotte il fenomeno si è ripetuto anche su valori più contenuti: 95 centimetri il picco registrato dal mareografo di Punta della Salute, in città, sufficiente per allagare solo il 3% del suolo del centro storico. In ogni caso un dato non frequente nei mesi estivi. Ieri, contrariamente alla notte precedente, non sono stati il maltempo e la bassa pressione la causa dell'alta marea, bensì il forte contributo astronomico (le fasi lunari), che ha determinato la misura per il 75%, combinato con quello meteo (25%).