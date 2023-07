Acqua alta al primo concerto di Laura Pausini a Venezia

VENEZIA - L'acqua alta in piazza San Marco non ha dissuaso i fans di Laura Pausini, che ieri sera si è esibita nel 'salotto' di Venezia per la prima di tre serate 'sold out' del suo tour mondiale. Gli spettatori si sono sistemati in ordine sulle sedie della grande platea sui 'masegni' della piazza, procurandosi stivali in plastica dai venditori ambulanti o portandoli da casa, come ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro. Le previsioni dell'Ufficio maree da giorni annunciavano un picco di marea per le 21.10, intorno ai 90 centimetri. Per questo livello non è prevista l'attivazione del Mose, ma la piazza va comunque sott'acqua per qualche centimetro.

L'artista non era arrivata neanche a metà della scaletta quando un forte temporale ha rischiato di far interrompere lo show. Ma Laura Pausini non si è tirata indietro e sfidando la pioggia ha continuato a cantare. A cedere sono stati prima uno megaschermo, poi un microfono fino a quando è stata costretta ad andare avanti per quasi venti minuti a cappella, improvvisando. "Voi siete qui, e io non me ne vado. I miei concerti più importanti sono stati tutti sotto la pioggia", ha commentato tra i tuoni e i lampi che intanto illuminavano la piazza. Appena la pioggia ha allentato la presa, lo show è ripreso normalmente. (ANSA)