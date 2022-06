Prosegue “Gocce musicali per la natura”, il progetto con cui l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta affronta “in musica” i temi fondamentali della transizione ecologica, nella convinzione che l’arte in tutte le sue forme possa concorrere alla sensibilizzazione sui grandi temi di attualità e contribuire al raggiungimento di traguardi difficili ma necessari, come quello di ristabilire l’equilibrio con la natura. Sabato 18 giugno alle 20.45 al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso si terrà il secondo concerto della rassegna, “Acqua”, che vedrà protagonisti, assieme all’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal Maestro Massimo Raccanelli, il Coro Coenobium diretto dal Maestro Maria Dal Bianco e, straordinariamente, il tenore Francesco Grollo. Il Gruppo Archi dell'Associazione Francesco Manzato, inoltre, introdurrà la serata con L'Andante Festivo di Jean Sibelius, Maestro concertatore sarà Debora Giacomelli. Condurrà la serata Anna Orlando.

“Gocce Musicali è un progetto che abbiamo accolto con particolare entusiasmo, non solo per la qualità dei concerti ma anche per il messaggio che l'iniziativa vuole trasmettere”, spiega l'assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti. “Treviso è fra le Città più verdi d'Europa e sta mettendo in campo una serie di progetti legati alla sostenibilità. Per questo apprezziamo l'idea di coniugare l'attenzione all'ambiente e alla natura con la forza comunicativa della musica”.

Lo scorrere dell’acqua è ritmo, armonia, impeto e delicatezza proprio come la musica: a questo elemento sono stati dedicati celebri brani e composizioni in ogni tempo. Come la Suite n.2 in re maggiore Musica sull’acqua, una delle più famose composizioni di Georg Friedrich Händel composta per una parata festiva che si svolse sul Tamigi il 17 luglio 1717, che aprirà il concerto, seguita dal Canto degli spiriti sopra le acque di Franz Schubert, brano ispirato all’omonima poesia pan-naturalistica di Goethe, eseguito con organico strumentale originale, inusuale per Schubert, per coro maschile e quintetto d’archi (due viole, due violoncelli e un contrabbasso).

L’acqua, ancora, come la musica, è memoria: lo è quella millenaria dei ghiacciai così come quella che scandisce lo scorrere delle vite nei paesi e nelle città, e lo è quella dei fiumi e dei laghi custodi di storie e leggende. Il Coro interpreterà tre notissimi brani per coro a cappella di Bepi De Marzi, il fondatore dei leggendari Crodaioli: La contrà de l’acqua ciara, un’attuale riflessione sullo spopolamento delle aree montane dove solo l’acqua conserva la memoria, Rindola e Cantare. La prima parte si concluderà con l’esecuzione delle composizioni di Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello di fama internazionale, Sono vere oppure un sogno e Auguane e altre streghe, entrambe ispirate alle leggende dei Monti Pallidi, le Dolomiti e inserite nella raccolta Canti rocciosi del 2001.

La seconda parte vedrà la partecipazione straordinaria del tenore trevigiano Francesco Grollo, ambasciatore dell’opera lirica italiana nel mondo.

Concluderanno il concerto una seconda dedica a Goethe, questa volta da parte di un giovanissimo Felix Mendelssohn, Calma di mare e viaggio felice, e Peer Gynt Suite n.1 op.46 di Edvard Grieg.

La rassegna è organizzata grazie al contributo di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Latteria Soligo e Coldiretti Treviso e con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, della Città di Treviso.

Biglietti : Biglietteria Teatro Mario Del Monaco, Corso del Popolo 31, Treviso (10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00)

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/gocce-musicali-per-la-natura-acqua/

Euro 25,00 platea, euro 20,00/25,00 palchi, euro 8,00/10,00 loggione; ridotti under 18 e allievi Conservatori e Istituti Musicali euro 8,00; over 65, gruppi Corali, Club, Scuole di Musica, Abbonati Teatro Stabile del Veneto euro 15,00.

I prossimi appuntamenti . La rassegna “Gocce musicali per la natura” proseguirà, dopo la pausa estiva, martedì 25 ottobre con il concerto “Terra”.

Info: https://www.filarmoniaveneta.it/