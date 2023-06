Acido muriatico sullo scivolo al parco giochi: ustionati due fratellini

Una tranquilla giornata trascorsa nel parco giochi si è trasformata in un vero e proprio incubo per due bambini, che hanno rischiato seriamente la vita a causa di un atto di malvagità. La scena si è svolta in una pittoresca cittadina del Massachussets, negli Stati Uniti, dove i due piccoli sono stati feriti da ustioni causate da un liquido misterioso presente sugli scivoli, solitamente frequentati da numerosi bambini.



I fratellini, ignari dei pericoli che si celavano dietro quella giornata apparentemente normale, si sono avvicinati agli scivoli con entusiasmo infantile. Tuttavia, una volta scesi, hanno iniziato a sentire una sensazione di bruciore intensa sulla loro pelle, immediatamente seguita dalla comparsa di bolle e vesciche. Solo allora si sono resi conto che qualcosa di terribile stava accadendo.



"Ho lasciato i bambini giocare da soli. Non avrei mai immaginato che potessero trovarsi di fronte a una situazione così pericolosa", ha dichiarato la madre dei bambini, ancora sotto shock per l'accaduto.



La donna ha notato un liquido sospetto sul fondo degli scivoli, ma, erroneamente, lo ha scambiato per acqua piovana. Purtroppo, quello che sembrava essere un semplice inconveniente causato dalle intemperie si è rivelato essere un attacco premeditato e malvagio. Il liquido in questione si è successivamente scoperto essere acido muriatico, una sostanza altamente corrosiva che può causare gravi danni alla pelle e alle mucose.



Una volta compreso il pericolo in cui si trovavano i suoi figli, la madre ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, che hanno prontamente avviato un'indagine per identificare i responsabili di questo atroce atto. La polizia locale ha intensificato la sorveglianza del parco e sta raccogliendo testimonianze e indizi per individuare gli autori di questo attentato.



I due fratellini, fortunatamente, sono stati tempestivamente trasportati all'ospedale, dove stanno ricevendo le cure necessarie per le ustioni riportate. La loro prognosi è ancora incerta, ma le autorità assicurano che saranno fatte tutte le indagini necessarie per portare i responsabili di questa malvagità davanti alla giustizia.