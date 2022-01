Accusato di spaccio, arrestato in pieno centro

VENEZIA - Un arresto ed il sequestro di diverse decine di grammi di cocaina e hashish, oltre a 240 euro ritenuti provento di spaccio: questo il bilancio di un'operazione antidroga compiuta lo scorso weekend dal Nucleo operativo della Polizia locale di Venezia.



A finire in manette un ventiquattrenne tunisino, che da alcuni giorni era tenuto sotto osservazione dagli agenti, dopo alcune segnalazioni al suo riguardo, pervenute al Comando da parte di cittadini residenti nella zona di Dorsoduro.



Questa mattina, a piazzale Roma, il giovane è stato visto consegnare qualcosa ad una coppia di ragazze, in cambio di una banconota. Le due giovani sono state subito fermate: una di esse, minorenne, aveva ancora con sé quanto ricevuto, ovvero una barretta di hashish.



Contemporaneamente è stato fermato, e sottoposto a perquisizione, pure il ventiquattrenne, risultato privo di documenti, che nascondeva altre sostanze stupefacenti nelle tasche dei vestiti e nel marsupio indossati: è scattato così per lui l'arresto.