Accusato di diffamazione da Maso, archiviato Fedez

ROMA-VERONA - È stata archiviata dal gip di Roma l'indagine che vedeva indagato il rapper Fedez per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che ha scontato una pena a oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991, in provincia di Verona, i suoi genitori ed è tornato libero nel 2015. L'iscrizione era legata a una denuncia presentata dall'avvocato Alessio Pomponi, difensore di Maso, in relazione al testo della canzone "No Game-Freestyle" pubblicata nel giugno 2021 da Fedez dove si fa riferimento alla vicenda processuale di Maso.

"Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso (…)", questo il passaggio del brano contestato dall'avvocato. Per il giudice però non si ravvisano gli elementi della diffamazione e da qui l'archiviazione del procedimento.