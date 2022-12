Accusato di aver ucciso la moglie: il marito non risponde al Gip

PORDENONE - Giuseppe Pitteri, detto Walter, l'uomo di 65 anni che ha ucciso la moglie Cinzia Luison nella loro abitazione di San Stino di Livenza (Venezia), si è avvalso oggi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di fronte al Gip di Pordenone. La scorsa settimana non aveva potuto presenziare all'udienza di convalida dell'arresto in quanto positivo al Covid e quindi il giudice lo ha riconvocato, come da suoi diritti. In accordo con l'avvocato difensore Ettore Santin ha deciso di non rilasciare dichiarazioni. Come reso noto dalla Procura "l'uomo da alcuni mesi aveva un'amministrazione di sostegno in dipendenza di una pessima gestione delle proprie risorse economiche". È su questo aspetto che si concentrano le ricerche degli investigatori per trovare il movente del delitto: la moglie gli passava 50 euro la settimana e l'uomo si era confidato con un amico lasciandosi sfuggire anche minacce per l'incolumità della consorte se non avesse potuto accedere a maggiori somme di denaro. Chi ha ascoltato quelle confidenze non poteva però immaginare che fossero il preludio all'efferato uxoricidio, consumato con ripetute bottigliate sulla testa alla vittima. Venerdì alle 10.00 a San Stino sarà celebrato il funerale.