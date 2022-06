Accusate di rapimento, arrestate tre giovani donne

VENEZIA - L’episodio è accaduto a febbraio: per quei fatti sono state fermate in tre. Le giovani donne di nazionalità cinese, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, sono finite in manette in seguito ad un’operazione congiunta della squadra mobile di Venezia con quella di Bologna.

Le tre sono accusate di aver rapito una giovane connazionale a Rimini e l’avrebbero trasportata a Marghera. Le donne sono state arrestate ieri e poste agli arresti domiciliari.

Sono stati raccolti indizi a carico delle tre che avrebbero chiesto riscatto ai genitori della ragazza minacciando ritorsioni su di lei.