Accusata di aver rubato oltre 72mila euro dai conti di un invalido

PORDENONE – Avrebbe dovuto occuparsi della gestione economica di una persona invalida, ma secondo la Guardia di Finanza si sarebbe appropriata del suo denaro per scopi personali. Una professionista pordenonese, nominata amministratrice di sostegno dal Tribunale, è finita al centro di un'indagine che ha portato al sequestro di beni per oltre 57mila euro, tra immobili e depositi bancari. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura, hanno ricostruito la presunta attività illecita, accertando che tra il 2014 e il 2022 la donna avrebbe prelevato oltre 72mila euro dai conti dell’assistito, un uomo affetto da gravi patologie psichiche.

Il denaro, invece di essere destinato alle cure e al sostegno della persona fragile, sarebbe stato utilizzato per spese personali. Inoltre, per tutto il periodo in cui ha ricoperto l'incarico, l’amministratrice non avrebbe mai presentato la rendicontazione obbligatoria al Giudice Tutelare. Per la sua condotta, alla professionista sono stati contestati i reati di peculato e omissione di atti d’ufficio. Vista la gravità delle accuse e la documentazione raccolta dagli investigatori, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dei beni riconducibili alla donna, per un valore di 57.924 euro. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del Gruppo di Pordenone.