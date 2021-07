Accusa un malore, salvato dal figlio che esegue un massaggio cardiaco

UDINE - Un malore improvviso lo ha colto ieri mattina, mercoledì: protagonista suo malgrado G.M., ottico 72enne di Latisana in provincia di Udine.



L’uomo ha accusato un malore quando si trovava nel terrazzo di casa, dove ha perso i sensi. Lo ha scoperto la moglie, mentre il figlio gli ha praticato il massaggio cardiaco dopo aver allertato il 118.

Accorsi sul posto, i sanitari lo hanno stabilizzato e ricoverato in ospedale per le cure del caso.