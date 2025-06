Accusa un malore in parete, scattano i soccorsi

TRIESTE - Tra le 20:30 e le 21:30 di ieri, la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta in Val Rosandra per soccorrere un uomo di 57 anni, residente a Trieste, che si è sentito male mentre si allenava con un compagno nel settore Bosco Incantato, sulla parete delle Vergini, sopra il cosiddetto Casello Modugno.



I soccorritori, insieme ai sanitari dell’ambulanza e ai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto il luogo dell’intervento partendo dal Casello Modugno, percorrendo uno stretto sentiero nel bosco fino alla base della parete. A causa di vertigini e incapacità di reggersi in piedi, l’uomo è stato adagiato sulla barella e trasportato con l’ausilio di corde di sicurezza nei tratti più ripidi fino all’ambulanza.



L’intervento si è concluso con il trasferimento del paziente in sicurezza, grazie alla collaborazione tra le diverse squadre di soccorso.