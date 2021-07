Accusa un malore e muore in spiaggia

BIBIONE - Accusa un malore e muore: vittima un turista milanese di 79 anni: poco distante dal luogo della tragedia una bambina tedesca di 10 anni è stata ricoverata in ospedale con sindrome di annegamento.

Un turista di 79 anni di Cornaredo (Milano) è deceduto oggi in spiaggia a Bibione poco dopo mezzogiorno e mezzo.



L’anziano ha accusato un malore ed è stato soccorso sul bagnasciuga. Il personale della Bibione spiaggia ha attivato le manovre rianimatorie, allertando la macchina dei soccorsi. Purtroppo si è spento poco dopo

A poche decine di metri dal luogo, una bambina di 10 anni, di nazionalità tedesca, era caduta dalla ciambella mentre faceva il bagno con il fratello e ha rischiato l’annegamento.

Dopo una prima rianimazione, la bambina è stata trasportata con l’elicottero in pediatria.