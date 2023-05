CHIOGGIA - Accusa un malore, cade a terra e un passante lo deruba del portafoglio. L'episodio, che ha dell’incredibile, è accaduto qualche giorno fa a Sant'Anna di Chioggia: il malcapitato stava passeggiando lungo Canal di Valle quando si è sentito male. Ha chiesto aiuto a un passante ma quest’ultimo gli ha sottratto il portafogli. La strada che costeggia l’argine del canale è poco trafficata e la zona si presta particolarmente per passeggiate e gite in bicicletta in assoluta tranquillità. Fortunatamente, la vittima è riuscita in seguito a riprendersi e a tornare a casa da sola, per poi segnalare l’accaduto alle forze dell'ordine.