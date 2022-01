Accosta l'auto a bordo strada, perde i sensi e muore

TRIESTE - Accosta con l’auto, poi si accascia sul volante e muore, forse per un malore.

La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri in via Zampieri a Trieste. Vittima un uomo di 70 anni, Carabiniere in pensione. Era stato in servizio a Trieste: dopo la pensione viveva nel capoluogo giuliano.



Forse era diretto in Pronto soccorso, ma su questo particolare si sta indagando. L’uomo, che ha accusato un malore, è riuscito ad accostare senza provocare difficoltà al traffico.



Poi ha perso i sensi. Un automobilista di passaggio ha avvertito il 118. Una volta sul posto i sanitari hanno constatato il decesso del malcapitato.