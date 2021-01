Accordo raggiunto per la nuova galleria di Lamon

BELLUNO - La Regione Veneto, in sinergia con Anas, ha raggiunto un accordo per Galleria di Lamon "Pala Rossa", lungo la strada regionale 50 "del Grappa e del Passo Rolle". Con il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, Anas si impegna a stanziare risorse per complessivi 8 milioni di euro, che mancavano all'appello per giungere al completo finanziamento dell'opera.

A questi si aggiunge il cofinanziamento di 9 milioni che metterà la Provincia di Trento e altri 8 mln del Fondo per i comuni confinanti. In totale quindi l'opera costerà 25 mln. Secondo il progetto definitivo redatto da Veneto Strade, l'opera sarà lunga 942 metri, di cui 87 in galleria artificiale. Sarà a due corsie, da 3,5 metri ciascuna.

"E' un risultato importante - ha commentato l'assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti - che abbiamo raggiunto in nome della sicurezza grazie ad un lavoro di squadra e che vede più soggetti cofinanziatori per dar vita ad un tunnel che scioglierà quel nodo critico che è rappresentato dallo Schenèr, da molti ritenuto critico per la viabilità di accesso sia ai due comuni bellunesi (Sovramonte e Lamon), sia alla valle del Primiero e del Vanoi".

"Un grande grazie va al Ministero e ad ANAS - ha aggiunto - che sono riusciti a superare le criticità burocratiche legate alla riclassificazione da strada regionale a rete di competenza nazionale, il cui iter si concluderà dopo il periodo invernale. A questo punto, si potrà procedere con la progettazione esecutiva e l'apertura del bando con il successivo avvio dei lavori".

"Siamo sempre pronti a migliorare e potenziare la mobilità del Paese - ha dichiarato Massimo Simonini, Ad di Anas -. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di velocizzare questo progetto importante per la viabilità regionale. Il dialogo costante con la Regione ci consente di garantire sicurezza e sviluppo delle infrastrutture viarie e facilitare i collegamenti tra piccole e grandi comunità presenti su un territorio regionale".