Accordo con Telespazio, sistema satellitare per il Mose

VENEZIA - La tecnologia satellitare entra nel sistema di telecomunicazioni del Mose: il commissario straordinario Elisabetta Spitz ha infatti firmato un accordo con Telespazio, società partecipata da Leonardo e da Thales, che consente di attivare le comunicazioni tra le bocche di porto durante l'operatività del Mose, a partire da settembre e per i prossimi 24 mesi. Si tratta di un passaggio - informa una nota del Commissario - che permette di perfezionare il sistema di connettività del Mose, garantita fino ad oggi dal ponte radio, installato dall'Esercito e consegnato al Consorzio Venezia Nuova nel marzo scorso.

Il sistema di telecomunicazioni consente i collegamenti e la sincronizzazione dei sistemi di automazione delle barriere e sarà così 'ridondato': la tecnologia satellitare sarà affiancata dal ponte radio, che per 50 volte ha contribuito alla riuscita delle operazioni di sollevamento del Mose a protezione di Venezia e della sua laguna. In particolare, il sistema di Telespazio sarà composto da tre terminali, installati presso le bocche di Porto di Lido, Malamocco e Chioggia, che trasmetteranno su satelliti geostazionari. Al fine di verificare in ogni momento il corretto funzionamento del sistema, un'ulteriore rete di monitoraggio e supervisione sarà realizzata con tecnologie di comunicazione basate su satelliti in orbita bassa. (ANSA)