Accoltellato in spiaggia a Jesolo, ventenne all'ospedale

JESOLO - Accoltellamento a Jesolo, ventenne gravisse in ospedale. L’episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso l’1.30 lungo la spiaggia di fronte al 28° accesso al mare.

L'aggressione è avvenuta nei confronti di un giovane di origini nordafricane, subito soccorso dal personale del 118 di Jesolo: è stato ricoverato a Mestre.



Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono seguite dagli agenti del commissariato di polizia presenti in zona. Tra le ipotesi al vaglio, l’apprezzamento troppo esplicito nei confronti di una ragazza oppure un regolamento di conti.