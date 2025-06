Accoltellato nella notte: 24enne ricoverato in ospedale con l'elicottero

VENEZIA - Un giovane di 24 anni, cittadino kosovaro, è stato accoltellato nella serata di ieri a Bibione (Venezia). Le cause dell’aggressione restano al momento sconosciute.



Il ragazzo, ferito gravemente, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Portogruaro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pordenone. In attesa di poter ascoltare la vittima, gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati di videosorveglianza forniti dalla Polizia locale.