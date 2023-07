Accoltellato l'ex medico che abusava delle ginnaste

Larry Nassar, il medico responsabile di numerosi casi di violenza sessuale nei confronti di atlete, si trova ancora una volta al centro delle cronache. Quest'uomo, condannato nel 2018 dopo un processo scioccante che ha visto le testimonianze di oltre 160 atlete, molte delle quali minorenni, è stato accusato di abusi da parte di alcune delle più famose ginnaste statunitensi, tra cui le vincitrici di medaglie d'oro olimpiche Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney.



Durante una testimonianza resa nel 2021 davanti al Senato, Biles e le sue compagne hanno accusato l'FBI di gravi errori nell'indagine sugli abusi del medico. Secondo le atlete, gli agenti federali dell'ufficio di Indianapolis avevano ricevuto prove dei reati di Nassar già nel 2015, ma hanno deciso di non intervenire, permettendo così al molestatore di continuare a perpetrare le sue atrocità su almeno altre 70 ragazze prima che fosse finalmente arrestato nel 2016.



Le ginnaste hanno presentato una richiesta di risarcimento di 1 miliardo di dollari all'FBI, invocando una legge del 1946 che rende gli Stati Uniti responsabili per le negligenze e le omissioni dei dipendenti governativi nel corso delle loro funzioni. Durante la testimonianza, Maroney ha commentato: "Siamo state tradite da ogni istituzione che avrebbe dovuto proteggerci", puntando il dito contro il Comitato Olimpico americano, la Federazione di ginnastica, il Federal Bureau e il Dipartimento di Giustizia.



Dopo lo scandalo Nassar, la Usa Gymnastics ha preso provvedimenti drastici, cacciando tutti i suoi dirigenti e dichiarando bancarotta, a causa delle centinaia di cause presentate dalle vittime. La Michigan University, dove Nassar aveva lavorato prima di entrare a far parte della Federazione di ginnastica, ha accettato di pagare 500 milioni di dollari come risarcimento ad alcune delle donne abusate dal medico. Inoltre, i comitati olimpici e paralimpici della ginnastica americana hanno raggiunto un accordo con le atlete, impegnandosi a versare 380 milioni di dollari come forma di compensazione.



Nel frattempo, nel carcere della Florida, dove Nassar sta scontando una condanna di 175 anni, si è verificata una violenta aggressione nei suoi confronti. Il medico è stato accoltellato al collo, alla schiena e al petto da un altro detenuto, causando il collasso di un polmone. L'FBI sta attualmente indagando sui motivi dell'incidente, mentre le autorità carcerarie hanno confermato l'evento, senza però rivelare l'identità dei detenuti coinvolti.



L'aggressione è stata fermata dai secondini che sono intervenuti tempestivamente, salvando Nassar da una morte certa. Nonostante le ferite subite, il medico si trova in condizioni stabili.



Il caso di Larry Nassar rimane uno dei più drammatici scandali di abusi sessuali nello sport, mettendo in luce le lacune del sistema nel proteggere le giovani atlete e la necessità di adottare misure severe per prevenire simili tragedie in futuro.