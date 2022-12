Accoltellato dopo la lite domestica, indagata una donna

TRIESTE - Un uomo è stato accoltellato venerdì sera 9 dicembre a Trieste e versa in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto in un appartamento di via Battera, nel rione di Ponziana. Ad aggredirlo sarebbe stata una donna, convivente, al culmine di una lite domestica. I due sarebbero di origine straniera. Sul posto è intervenuta la Polizia, che sta conducendo le indagini. Si valuta l'arresto della donna per tentato omicidio. Secondo quanto si apprende, l'accoltellato è stato ferito all'addome ed è stato portato all'ospedale di Cattinara. L'uomo sarebbe riuscito ad allontanarsi dall'abitazione, a percorrere diversi metri dall'ingresso del palazzo e a chiedere aiuto in strada. All'ingresso dell'edificio, come anche all'esterno, vicino al portone, sono state rinvenute evidenti tracce ematiche. "L'ho sentito gridare aiuto e l'ho soccorso", racconta un vicino. Sul posto è poi giunta l'ambulanza. "In generale in questo quartiere - lamenta una persona residente in un palazzo non distante da quello in cui è avvenuta l'aggressione - c'è un problema di sicurezza".