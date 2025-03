Accoltellati in pienbo centro, due ragazzi finiscono in ospedale

UDINE - Due episodi di violenza hanno scosso Udine in poche ore, lasciando due giovani in gravi condizioni. Entrambi accoltellati in circostanze diverse, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il primo attacco è avvenuto in Borgo Stazione, tra via Roma e piazza Repubblica. Un 19enne afghano è stato improvvisamente colpito al fianco sinistro con un coltello, accasciandosi poco dopo in piazza Repubblica, all’altezza del civico 4. Gli amici che erano con lui hanno subito allertato i soccorsi, che lo hanno stabilizzato prima di trasferirlo in ospedale. Il responsabile si è dato alla fuga e le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificarlo.



Poche ore dopo, un altro giovane è stato trovato ferito in via Sabbadini, vicino a piazzale Cella. I carabinieri, intervenuti per la segnalazione di un uomo armato di coltello, hanno trovato a terra un altro cittadino afghano con una ferita da arma da taglio. Anche in questo caso, i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le indagini proseguono per ricostruire entrambi gli episodi e individuare i responsabili.